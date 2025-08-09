The Telegraph: Зеленский признал невозможность возврата утраченных территорий

Согласно информации, опубликованной газетой The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возврата территорий, перешедших под контроль России.
При этом Украина готова к прекращению огня при условии отсутствия международного признания этих территорий. Издание отмечает, что Зеленский считает необходимым искать дипломатические пути для достижения соглашения.
Опрос Gallup также показал, что доля украинцев, выступающих за скорейшее завершение конфликта путем переговоров, значительно возросла, достигнув 69 процентов.
Зарубежные СМИ также опубликовали пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом первый сценарий включает прекращение огня.
Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что если Трампу все-таки удастся добиться успеха в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, то дни Зеленского на посту президента будут сочтены.