Раскрыта причина гибели тысяч солдат Наполеона в России

Французские исследователи установили ключевую причину массовой гибели солдат наполеоновской армии в 1812 году. Специалисты Института Пастера проанализировали останки военнослужащих, обнаруженные в братской могиле под Вильнюсом. В зубных тканях погибших они выявили патогены летальных заболеваний — возбудителей паратифозной лихорадки и эпидемического тифа. Генетическая экспертиза подтвердила: у четверых солдат присутствовала сальмонелла, провоцирующая паратиф; у одного воина найдены следы боррелий — микроорганизмов, вызывающих возвратный тиф.
Эти инфекции вызывали лихорадку, кровавую диарею и желтуху, что полностью соответствует историческим хроникам о страданиях отступающих войск. На костных останках зафиксировано полное отсутствие следов боевых ранений, что подтверждает решающую роль эпидемий. Ученые связывают катастрофические масштабы распространения болезней с чудовищными условиями: перенаселенностью лагерей, вшивостью, антисанитарией и скудным питанием на основе соленой свеклы с рассолом.
Открытие стало первым молекулярно-генетическим подтверждением того, что инфекционные заболевания унесли больше жизней, чем боевые действия.
