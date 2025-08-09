Раскрыта причина гибели тысяч солдат Наполеона в России

Французские исследователи установили ключевую причину массовой гибели солдат наполеоновской армии в 1812 году. Специалисты Института Пастера проанализировали останки военнослужащих, обнаруженные в братской могиле под Вильнюсом. В зубных тканях погибших они выявили патогены летальных заболеваний — возбудителей паратифозной лихорадки и эпидемического тифа. Генетическая экспертиза подтвердила: у четверых солдат присутствовала сальмонелла, провоцирующая паратиф; у одного воина найдены следы боррелий — микроорганизмов, вызывающих возвратный тиф.