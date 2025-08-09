Выращивание могильника на участке может грозить уголовной ответственностью

Крупным размером будет считаться культивирование от 10 растений, а особо крупным — от 100 растений. В первом случае это может повлечь ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. А незаконное культивирование в особо крупном размере наказывается лишением свободы до 8 лет. Если же на участке обнаружится менее 10 растений, это может повлечь ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Согласно статье 10.5.1. КоАП, за такое правонарушение для граждан последует штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц — штраф от 100 до 300 тысяч рублей.