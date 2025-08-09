Трамп сообщил, что не хочет отвлекать внимание от декларации Еревана и Баку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что якобы сознательно воздержался от масштабных заявлений в пятницу, чтобы «не затмевать значимость подписания» трехсторонней декларации между Арменией, Азербайджаном и США.
«У нас есть и другие важные объявления, но я не стал их озвучивать сейчас, потому что не хочу делать ничего, что хоть в малейшей степени могло бы затмить то, что произошло сегодня», — пояснил американский лидер.
Напомним, что в Белом доме прошла встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В рамках нее была подписана мирная декларация между тремя странами.
Кроме этого, Трамп также объявил, что 15 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков это подтвердил.