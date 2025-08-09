Впереди недели восстановления: Бивол прооперировал старую травму спины

Бивол отметил, что по настоятельной рекомендации врачебного консилиума было принято решение прооперировать хроническую проблему со спиной. Он добавил, что его состояние ухудшалось после каждого интенсивного тренировочного сбора, что мешало полноценной подготовке.
«Впереди 6−8 недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему третий бой с Дмитрием Биволом не состоялся, возложив вину на своего соперника. Бетербиев подчеркнул, что приложил все усилия для организации боя, однако Бивол вновь отказался, выбрав «путь отступления».