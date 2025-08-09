Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфаркта

«Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать вес и уровень холестерина в крови, а также уменьшить вероятность развития некоторых видов рака и остеопороза. Кроме того, регулярные физические нагрузки способствуют улучшению координации, ускоряют восстановление после болезней и нормализуют сон, а также положительно влияют на психоэмоциональное состояние», — уточнили в пресс-службе.