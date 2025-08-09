Кардиолог рассказал об опасности инфаркта у молодых

Говоря о других группах населения, кардиолог отметил, что инфарктам подвержены люди старше 40, но моложе 50 лет. «Инфаркты миокарда они чаще всего переносят сильно хуже, чем люди старше даже 70 лет. Это происходит по причине того, что с возрастом у человека меняется система кровообращения сердца, скажем так, она обрастает дополнительными резервами», — уточнил он.