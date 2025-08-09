Ричмонд
Премьер Польши предрек скорую «заморозку» конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что считает скорую «заморозку» боевых действий на Украине более вероятным сценарием, чем окончательное завершение конфликта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова польского премьера.

Туск отметил, что у него есть «определенные надежды» на такой исход, а также подчеркнул, что Украина рассчитывает на участие Европы, и в частности Польши, в разработке соглашения об окончательном урегулировании.

— Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта — не конец войны, а именно заморозка конфликта — представляется ближе, чем дальше, — цитирует Туска Reuters.

Зарубежные СМИ также опубликовали пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом первый сценарий включает прекращение огня.

Руководство Украины делает все возможное для достижения мира с РФ в этом году, заявил 7 августа президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для Киева и Европы первоочередным является дипломатический путь урегулирования конфликта.

