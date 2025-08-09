Первый лидер во всем: никогда еще в истории человечества президенты РФ не посещали Аляску

Президент России Владимир Путин станет первым политиком в истории среди российских лидеров, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава РФ не ступал на территорию этого штата.
В Советское время в США бывали Никита Хрущев, Алексей Косыгин и Леонид Брежнев. Трижды территорию Штатов посещал Михаил Горбачев, а Борис Ельцин целых пять раз. Находясь на посту премьеров в Вашингтон прибывали Виктор Черномырдин (четыре раза), Сергей Степашин и Михаил Касьянов (по одному разу).
Согласно данным открытой статистики, в среднем американцы посещают за свою жизнь 15 штатов, однако каждый десятый местный и вовсе ни разу не выезжал за пределы своего. Известно, что только 12% американцев посещали Аляску.
Дмитрий Медведев, находясь на посту лидера РФ, посещал Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Подчеркнем, что последний визит российского президента в США состоялся почти десять лет назад, а именно в сентябре 2015 года.
Как KP.RU писал ранее, помощник лидера России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске. В Кремле также готовятся ко второй встрече политиков, которая может пройти в Москве.