Автовладельцев предупредили об изменении госпошлин с 1 сентября

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ряд государственных пошлин для автовладельцев изменится с 1 сентября, рассказала агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.
Практически во всех случаях тарифы вырастут вдвое. Так, выдача водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей сейчас, права нового образца будут стоить 6 тысяч вместо 3 тысяч рублей. Международные права обойдутся в 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысяч рублей.
«Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)», — добавила эксперт.
Появятся и новые госпошлины. Так, внесение сведений в базу данных техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты обойдется в 500 рублей. Новый платеж появится и у автошкол — 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.