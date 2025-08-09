Вас понюхали: В BMW показали, зачем в машинах на самом деле нужна камера заднего вида

Ранее ветеринары Москвы перечислили самые необычные клички, которые горожане выбирают для своих кошек. В список вошли такие оригинальные варианты, как Ларс фон Триер, Тортик, Пончик Бубликович, Суши и Физик. Однако, как отмечают эксперты, большинство владельцев остаются верны традиционным именам. Также популярны клички, ассоциирующиеся с дикими животными, — Тигр, Тигран или Лев.