Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач поделилась списком продуктов, необходимых для здоровья сердца

Диетолог Чехонина: важно есть минимум пяти овощей или фруктов в день для сердца.

Источник: Комсомольская правда

Для здоровья сердца нужно правильное питание. Чтобы оно работало без перебоев, важно включать в рацион ряд продуктов. Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала KP.RU, что особенно полезно для сердца и сосудов.

— В норме — это не менее пяти порций или штук овощей-фруктов в день. Подходят любые сезонные овощи и фрукты: картофель — в меньшей степени, а в большей — те, которые можно есть свежими, — объяснила специалист.

Когда сезон свежих овощей закончится, можно включить в рацион сухофрукты. Особенно полезна для сердца курага — в ней много калия, который поддерживает сердечный ритм и помогает правильно работать сердечной мышце.

Также для сердца и сосудов полезны орехи. Всего одна горсть в день даст организму нужные жирные кислоты и магний, которые укрепляют сосуды и нормализуют давление. В дополнение к ним подойдут каши — гречка, овсянка и пшенка.

— Это и источники пищевых волокон, и, в случае с пшенной и овсяной кашей, — источник полиненасыщенных жирных кислот, — заключила врач.