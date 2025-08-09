Врач поделилась списком продуктов, необходимых для здоровья сердца

Для здоровья сердца нужно правильное питание. Чтобы оно работало без перебоев, важно включать в рацион ряд продуктов. Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала KP.RU, что особенно полезно для сердца и сосудов.
— В норме — это не менее пяти порций или штук овощей-фруктов в день. Подходят любые сезонные овощи и фрукты: картофель — в меньшей степени, а в большей — те, которые можно есть свежими, — объяснила специалист.
Когда сезон свежих овощей закончится, можно включить в рацион сухофрукты. Особенно полезна для сердца курага — в ней много калия, который поддерживает сердечный ритм и помогает правильно работать сердечной мышце.
Также для сердца и сосудов полезны орехи. Всего одна горсть в день даст организму нужные жирные кислоты и магний, которые укрепляют сосуды и нормализуют давление. В дополнение к ним подойдут каши — гречка, овсянка и пшенка.
— Это и источники пищевых волокон, и, в случае с пшенной и овсяной кашей, — источник полиненасыщенных жирных кислот, — заключила врач.