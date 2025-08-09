Ричмонд
Axios: США, Украина и ЕС проведут встречу накануне саммита Трампа и Путина

Представители Украины, США и ЕС хотят провести встречу в Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

В выходные в Британии пройдут переговоры между американскими, украинскими и европейскими дипломатами для координации позиций перед саммитом главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует Axios.

«Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций», — пишет портал.

Как поясняет издание, идея согласовать общую позицию на предстоящей встрече появилась во время переговоров украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.

По сообщениям Axios, пока окончательно не определены формат и список участников встречи. В то же время источники издания полагают, что если речь зайдет о территориальных уступках, киевскому главарю Владимиру Зеленскому придется инициировать всенародное голосование.

Ранее Трамп анонсировал встречу с российским главой 15 августа на Аляске.

