Стали известны неприятные новости для автомобилистов в России

«Например, выдача обычного водительского удостоверения на пластиковом носителе подорожает с 2 до 4 тысяч рублей, а для прав нового поколения будет установлена стоимость 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч. За международное водительское удостоверение теперь придется заплатить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысяч рублей, как было ранее. Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)», — пояснила Хрустова агентству «Прайм».