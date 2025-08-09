Стали известны неприятные новости для автомобилистов в России

Госпошлины для автовладельцев в России вырастут с 1 сентября.
С 1 сентября в России увеличатся государственные пошлины на ряд услуг для автовладельцев. Об этом сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Любовь Хрустова.
«Например, выдача обычного водительского удостоверения на пластиковом носителе подорожает с 2 до 4 тысяч рублей, а для прав нового поколения будет установлена стоимость 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч. За международное водительское удостоверение теперь придется заплатить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысяч рублей, как было ранее. Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)», — пояснила Хрустова агентству «Прайм».
Кроме того, изменения затронут выдачу свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов, продление действия этих свидетельств, а также оформление транзитных номеров. За бумажный транзитный номер теперь нужно будет заплатить 300 рублей, а за металлический — 2,4 тысячи рублей. Вводится новая пошлина за внесение сведений в базу данных техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты — 500 рублей. Для автошкол появится новый платеж — 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.
Ранее соответствующий указ о повышении и введении новых государственных пошлин для автовладельцев и мигрантов был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, предусматривает увеличение госпошлин за выдачу водительских удостоверений и других документов, а также вводит новые платежи для автошкол и при оформлении диагностических карт.