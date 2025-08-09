Телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил о разработке нового механизма, позволяющего европейским странам закупать американское оружие для Украины.
В рамках этой системы Украина будет напрямую передавать НАТО списки необходимого вооружения, а командование США будет определять наличие достаточных запасов для продажи. Затем список будет передаваться европейским союзникам для потенциальной закупки.
Для реализации этой схемы будет создан специальный банковский счет НАТО, куда союзники смогут перечислять средства, говорится в статье.
Украина «очень близка» к созданию собственных баллистических ракет, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Отмечается, что на Украине были выделены «значительные финансы» на создание этого вида оружия.
О том, что на Украине началось массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью массой 480 килограммов, сообщило 23 июня издание The Times. Боеголовка такой ракеты якобы способна «достать до Москвы».
31 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала основные принципы соглашений с Соединенными Штатами по поставкам оружия.