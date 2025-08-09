Роспотребнадзор объяснил, как снизить риск инфаркта

Даже получасовая ежедневная физическая активность способна существенно сократить риск сердечного приступа, стабилизировать уровень холестерина, снизить вероятность возникновения отдельных онкологических заболеваний и остеопороза, проинформировали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство ко Дню физкультурника пояснило, что систематические спортивные занятия не только укрепляют организм, но и минимизируют опасность развития ряда патологий, включая диабет 2-го типа, гипертензию и избыточный вес.
Так, даже 30 минут двигательной активности в сутки могут заметно уменьшить угрозу инфаркта, привести в норму массу тела и показатели холестерина в крови, а также сократить риск появления определённых форм рака и хрупкости костей. Помимо этого, регулярные нагрузки улучшают координацию, ускоряют реабилитацию после заболеваний, нормализуют сон и благотворно влияют на психологическое состояние, сообщили в ведомстве.
Также отмечено, что физические упражнения не обязательно подразумевают посещение фитнес-клуба или применение спецоборудования. Для этого достаточно скорректировать привычный распорядок: совершать пешие прогулки, подниматься по ступеням, играть с детьми, танцевать или устраивать продолжительные вылазки на природу в выходные. Начать практиковать физическую активность возможно в любом возрасте. Уже спустя два-три месяца регулярных занятий ощущается позитивное воздействие на здоровье, разъяснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также посоветовали при необходимости получить консультацию врача перед началом интенсивных тренировок, особенно пожилым людям или тем, кто испытывает недомогание после нагрузок. Обследование поможет выявить возможные противопоказания и предотвратить риски во время занятий.