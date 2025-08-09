Роспотребнадзор объяснил, как снизить риск инфаркта

Так, даже 30 минут двигательной активности в сутки могут заметно уменьшить угрозу инфаркта, привести в норму массу тела и показатели холестерина в крови, а также сократить риск появления определённых форм рака и хрупкости костей. Помимо этого, регулярные нагрузки улучшают координацию, ускоряют реабилитацию после заболеваний, нормализуют сон и благотворно влияют на психологическое состояние, сообщили в ведомстве.