Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов сотни человек

Всего из списка исключили 330 человек.
Росфинмониторинг за первое полугодие 2025 года исключил из перечня террористов и экстремистов более 300 человек. Об этом следует из данных ведомства.
«За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 физических лица», — передает слова Росфинмониторинга РИА Новости.
Включение в перечень террористов и экстремистов ограничивает для граждан и организаций ряд прав и свобод. В частности, им запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и избирательных компаниях. Кроме того, лица из этого списка не могут пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба.
Вопросы, связанные с перечнем экстремистов и террористов, стали актуальны после принятия закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в 2025 году. Тогда же Минюст РФ обновил реестр запрещенных материалов, а доступ к нему временно ограничивался из-за повышенного интереса пользователей. Власти подчеркивают, что использование заблокированных ресурсов не наказывается, если не происходит распространения экстремистского контента.