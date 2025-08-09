Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов сотни человек

Включение в перечень террористов и экстремистов ограничивает для граждан и организаций ряд прав и свобод. В частности, им запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и избирательных компаниях. Кроме того, лица из этого списка не могут пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба.