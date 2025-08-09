В России предложили доработать ГОСТ на школьную одежду: вот что хотят изменить

Чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно, требуется уточнить стандарты обеспечения школьной одеждой и спортивной формой. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в разговоре с РИА Новости.
«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко.
Эксперт обратил внимание на то, что текущие выплаты многодетным семьям зачастую не покрывают реальную стоимость школьной формы. Поскольку в указе не прописаны условия компенсации, необходимо привести этот механизм поддержки в соответствие с документом.
Ранее стало известно, что в России вводят единый стандарт школьной формы.