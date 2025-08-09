Мария Рослякова стала первой гимнасткой, выступившей на Северном полюсе

Российская гимнастка Мария Рослякова вошла в историю, став первой представительницей художественной гимнастики, выступившей на Северном полюсе, и установила уникальный рекорд. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.
Тренер назвала выступление открытием новой страницы в истории гимнастики и в мировой рекордологии.
Достижение 16-летней Росляковой зафиксировано в Реестре рекордов России и подтверждено экспертами Международной книги рекордов Interrecord: Official Excellence 5 августа.
— Имя Марии Росляковой отныне связано с Северным полюсом навсегда. А первое выступление по художественной гимнастике на Северном полюсе — уже вошло в историю, как абсолютный символ преодоления невозможного, — написала Полунина в своем Telegram-канале.
