Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для эмиграции

Онлайн-жулики: россиянам звонят, маскируясь под юристов, и предлагают помощь в оформлении эмиграционных документов и получении ВНЖ за рубежом, установило РИА Новости.
Аферист связывается с потенциальной жертвой, чтобы уточнить, не подавала ли та заявку на подготовку бумаг для выезда из России. Затем предлагает на выбор несколько стран, включая европейские, для якобы возможного переезда.
После согласия жертвы проверить условия эмиграции злоумышленник просит сообщить код из SMS, который должен прийти от портала Госуслуг. Таким образом он получает доступ к личным данным гражданина, по информации агентства.
