Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для эмиграции

Онлайн-жулики: россиянам звонят, маскируясь под юристов, и предлагают помощь в оформлении эмиграционных документов и получении ВНЖ за рубежом, установило РИА Новости.

Онлайн-жулики: россиянам звонят, маскируясь под юристов, и предлагают помощь в оформлении эмиграционных документов и получении ВНЖ за рубежом, установило РИА Новости.

Аферист связывается с потенциальной жертвой, чтобы уточнить, не подавала ли та заявку на подготовку бумаг для выезда из России. Затем предлагает на выбор несколько стран, включая европейские, для якобы возможного переезда.

После согласия жертвы проверить условия эмиграции злоумышленник просит сообщить код из SMS, который должен прийти от портала Госуслуг. Таким образом он получает доступ к личным данным гражданина, по информации агентства.

Читайте материал по теме: 83-я страна ввела безвизовый режим для россиян.