Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть полярные сияния

Москвичи с 13%-ной вероятностью смогут наблюдать северное сияние из-за магнитных бурь, а у жителей Петербурга шансы увидеть это явление еще выше. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
«Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний — 13%, в Санкт-Петербурге — 24%, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца», — следует из сообщения.
При этом ученые предупреждают о скором начале магнитной бури, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Ранее KP.RU информировал, что 8 августа прошла самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Как стало известно позднее, самая сильная фаза магнитной бури ожидается в ночь перед 9 августа.