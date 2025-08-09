Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть полярные сияния

«Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний — 13%, в Санкт-Петербурге — 24%, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца», — следует из сообщения.