Работа украла желание: как стресс убивает либидо и что с этим делать

«Нет сил даже на объятия» — усталость накапливается, и кровать начинает ассоциироваться только со сном. Многие признаются: «Прихожу домой, падаю на диван и даже разговаривать не хочется». «Мы как соседи» — стресс делает людей раздражительными, мелкие конфликты убивают доверительность. Можно услышать нечто вроде: «Раньше после ссоры мирились в постели, а теперь неделями ходим, как чужие». «Раньше секс помогал, а теперь нет» — секс как способ снять напряжение перестает работать, если стресс стал постоянным. Организм привыкает к состоянию тревоги и просто не переключается. «Чувствую себя виноватым (ой)» — многие начинают винить себя или партнера: «Может, я его (ее) больше не привлекаю?» Но чаще всего проблема вовсе не в отношениях, а в хронической усталости.