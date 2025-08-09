Дачникам в России объяснили, какие растения нельзя выращивать на участке

Если на участке обнаружат меньше десяти кустов могильника, владельцу грозит административная ответственность согласно статье 10.5.1 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток; для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей. В документе также поясняется, что гармала обыкновенная — дикорастущее многолетнее растение, встречающееся в России, все части которого ядовиты и содержат алкалоиды.