В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов

С 2015 года в области уже заменили 4480 лифтов. Однако впереди масштабная работа: до 2053 года планируется обновить 12,9 тысячи лифтов в 3,7 тысячи многоквартирных домов.
В текущем году запланирована замена 667 лифтов, из которых 70% уже выполнено. На 2026 год намечена замена еще 344 лифтов.
Южноуральский парламентарий стал участником совещания комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ. Вместе с коллегами он обсудил создание федерального реестра специалистов по обслуживанию лифтов с ужесточением требований к их квалификации. Также они говорили об ограничении изменения способа формирования фонда капремонта до замены лифтов с износом свыше 20 лет и запрете владельцам спецсчетов тратить средства на другие работы, если подошел срок замены лифтов.