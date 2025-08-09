В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов

Южноуральский парламентарий стал участником совещания комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ. Вместе с коллегами он обсудил создание федерального реестра специалистов по обслуживанию лифтов с ужесточением требований к их квалификации. Также они говорили об ограничении изменения способа формирования фонда капремонта до замены лифтов с износом свыше 20 лет и запрете владельцам спецсчетов тратить средства на другие работы, если подошел срок замены лифтов.