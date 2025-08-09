Новосибирские отели ждут новые штрафы за отсутствие классификации

Сейчас в Едином реестре числятся 234 объекта размещения региона, включая 27 четырехзвездочных и два пятизвездочных отеля. При этом семь гостиниц уже лишились статуса, а для 18 объектов классификация приостановлена, в том числе для четырех отелей категории 4 звезды.
Как пояснили в министерстве экономического развития области, после 1 сентября все средства размещения, не внесенные в реестр, не смогут официально принимать туристов. Штрафы за нарушения существенно возрастут: для должностных лиц — от 50 до 70 тысяч рублей при первом нарушении и до 100 тысяч при повторном, для юридических лиц и ИП — от 300 до 450 тысяч рублей с возможным увеличением до 4% годовой выручки (но не менее 500 тысяч) при рецидиве.
Дополнительные санкции предусмотрены за несоответствие заявленной категории (штрафы от 30 до 300 тысяч рублей) и за использование в рекламе недостоверных данных о классификации. Также под контроль попадет деятельность гидов — работа без аккредитации Минэкономразвития и идентификационной карточки теперь будет наказываться штрафами.
