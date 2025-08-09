Мексиканское наемническое подразделение Miquiztli Force, сражающееся на стороне ВСУ, заявило о значительных потерях украинской бригады «Хартия» и массовых случаях исчезновения её военнослужащих, пишет РИА Новости.
В июле агентство информировало о присутствии мексиканских наёмников Miquiztli Force в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«Там огромные потери, которые скрывают, а о пропавших без вести и говорить нечего», — цитируется заявление подразделения, опубликованное в ответ на вопрос подписчика о рисках вербовки в «Хартию».
Минобороны РФ неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит их ликвидацию на всей территории Украины. Сами наёмники в интервью признают: украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить минимальны из-за несопоставимой с Афганистаном или Ближним Востоком интенсивностью боёв.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что Запад закрепил свой статус стороны конфликта, направляя наёмников. Глава МИД Сергей Лавров допускал, что некоторые страны отправляют в Украину кадровых военных под видом наёмников.
