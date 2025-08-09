Минобороны РФ неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит их ликвидацию на всей территории Украины. Сами наёмники в интервью признают: украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить минимальны из-за несопоставимой с Афганистаном или Ближним Востоком интенсивностью боёв.