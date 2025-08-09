Мэр Новосибирска хотел поступить на физкультурника в Казахстане

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днём физкультурника в своём Telegram-канале, рассказав о развитии спортивной инфраструктуры в городе. Он также поделился личным опытом занятий спортом.
«Новосибирск заслуженно называют спортивной столицей Сибири — наши атлеты не раз поднимались на пьедесталы мировых и олимпийских арен. Мы обновляем школьные стадионы, строим современные комплексы, во дворах и парках появляются новые площадки», — написал Кудрявцев.
Глава города отметил, что для него спорт — это личная история. В детстве он занимался самбо и дзюдо, мечтал поступить в институт физкультуры, но выбрал инженерное образование. Сейчас мэр увлекается горными лыжами, рафтингом и утренними пробежками.
Кудрявцев пожелал каждому найти свой вид активности, подчеркнув важность здорового образа жизни. В Новосибирске регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, включая марафоны и турниры.