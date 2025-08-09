Дожди пройдут в субботу на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 9 августа, у Анфисы, Германа, Климента, Наума, Николая, Пантелеймона, Саввы.
Между прочим, 9 августа 2025 года отмечают день Кочанника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя Не выходить из дома с левой ноги. В противном случае можно забыть об удаче.