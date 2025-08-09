На Землю обрушилась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря

Утром 8 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце продолжают происходить вспышки класса М. До этого специалисты лаборатории заранее предупреждали, что около 07:00 в этот день на Земле пройдет самая сильная за последние два месяца магнитная буря.