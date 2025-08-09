На Землю обрушилась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря

На Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Примерно в 17:00 по московскому времени планета вошла в зону влияния корональной дыры. В течение последующих шести часов на планете наблюдались постоянные возмущения, которые к полуночи достигли критического уровня, сообщили ученые.
На данный момент уровень бури оценивается как умеренный, поскольку выбросы плазмы от Солнца еще не достигли Земли. Однако в случае их появления возможно значительное усиление возмущений, говорится в сообщении.
Утром 8 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце продолжают происходить вспышки класса М. До этого специалисты лаборатории заранее предупреждали, что около 07:00 в этот день на Земле пройдет самая сильная за последние два месяца магнитная буря.
В начале июля солнце произвело выброс двух крупных протуберанцев. Ученые отмечали, что эти выбросы не должны были оказать влияния на геомагнитную и радиационную обстановку на Земле.