Москвичам рассказали, когда ждать солнечной погоды

Вильфанд: в Москве дожди закончатся в середине следующей недели и будет солнечно.

Источник: Комсомольская правда

С четверга в Москве и области установится преимущественно ясная и сухая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на основе предварительного метеопрогноза.

«По предварительным расчетам, во второй половине следующей недели в Московском регионе, начиная с четверга, прогнозируется преимущественно без осадков и более солнечная погода, температура будет около и выше нормы», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, в предстоящие выходные ожидается потепление и больше солнечных дней. Температура воды сейчас держится в пределах 18−23°C, практически совпадая с температурой воздуха. «Я уже шутил, что это бархатный сезон в Москве, когда температуры воды и воздуха одинаковы», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил о продолжении экстремальных осадков на юге России. По его словам, интенсивные дожди пройдут в регионе в ближайшие дни.