Встреча Путина и Трампа состоится на Аляске 15 августа: подробности

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное разрешение конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки (США) Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске. Политики намерены лично обсудить долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил и американский лидер в социальной сети Truth Social, и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — заявил представитель Кремля на встрече с журналистами.

Пока администрации президентов готовятся к первой личной встрече Путина и Трампа в 2025 году, в Кремле решили построить планы на ближайшее будущее и назначить вторые переговоры политиков. На этот раз площадкой может стать Москва. Как сообщил Ушаков, соответствующее приглашение администрации Белого дома уже направлено.

«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — подчеркнул помощник президента.

Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым российским президентом в истории, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава РФ не ступал на территорию этого американского штата. В последний раз президент России был в США и вовсе почти десять лет назад — в сентябре 2015 года.

Накануне также стало известно, что Путин и Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные беседы, во время которых больше всего говорит российский глава, а вот 47-й лидер Белого дома лишь внимательно слушает. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

Их телефонные беседы отмечают как доброжелательные. Известно, что во время общения Трамп очень часто говорит о том, что его главной целью является восстановление российско-американских отношений на базе растущего экономического сотрудничества.

