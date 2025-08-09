WSJ: Байден планировала выслать Овечкина из НХЛ для давления на Россию

Администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российских хоккеистов, включая нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, такие меры обсуждались в качестве способа оказания давления на Москву, в частности, перед обменом заключенными, в результате которого в августе 2024 года в США вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как пишет WSJ, рассматривал высылку российских хоккеистов, включая Овечкина, для оказания влияния на президента России Владимира Путина. Однако, в конечном итоге, администрация Байдена отказалась от этой идеи.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.