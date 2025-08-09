Симоньян предупредила, что человечество совсем скоро может измениться: что нам грозит

«Не завидую я ребятам, когда они выйдут на поприще священства. Я испытываю большие, но довольно неуверенные надежды, что к 30-м годам человечество сохранится в том виде, в котором мы его знаем. Не говоря уже о том, чем придется заниматься будущим батюшкам», — сказала Симоньян в рамках форума «Истоки» в Севастополе.