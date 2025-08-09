Симоньян предупредила, что человечество совсем скоро может измениться: что нам грозит

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что будущим священнослужителям, избравшим путь пастырского служения, предстоит сложный духовный и профессиональный путь.
«Не завидую я ребятам, когда они выйдут на поприще священства. Я испытываю большие, но довольно неуверенные надежды, что к 30-м годам человечество сохранится в том виде, в котором мы его знаем. Не говоря уже о том, чем придется заниматься будущим батюшкам», — сказала Симоньян в рамках форума «Истоки» в Севастополе.
Симоньян высказала убеждение, что современное общество стремительно трансформируется, отдаляясь от традиционных моделей, сформировавшихся за последние пять тысячелетий человеческой истории.
Кроме этого, журналистка связала исторические изменения с промышленной революцией, а современные — с ИИ, медтехнологиями и новыми подходами к производству продуктов.
Ранее глава RT заявила, что ИИ в будущем может заменить множество профессий, включая журналистов.