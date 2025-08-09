Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьный ранец

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. При выборе школьного ранца нужно убедиться, что его вес без учебников не превышает 700 граммов для начальных классов и 1000 граммов для средних и старших классов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор до 4 сентября проводит Всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьников. Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Также круглосуточно работает Единый консультационный центр по номеру 8 800 555 49 43 — звонок бесплатный. Там уточнили, что на горячую линию продолжают поступать вопросы по выбору портфелей и ранцев.
«При выборе школьного портфеля или ранца убедитесь, что он имеет светоотражающие элементы на передних и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане. Это поможет обеспечить безопасность вашего ребенка в темное время суток», — сообщили в ведомстве.
Там также рекомендовали обратить внимание на маркировку изделия, она должна быть на русском языке. Для импортных товаров допускается указание наименования страны-производителя и юридического адреса на латинице. Также маркировка должна содержать информацию о наименовании изделия, его назначении и возрасте пользователя.
Для младших школьников ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, предупредили в Роспотребнадзоре. Она обеспечивает равномерное распределение веса и плотно прилегает к спине.
«Важно, чтобы вес портфеля без учебников не превышал 700 граммов для начальных классов и 1000 граммов для средних и старших классов», — подчеркнули в пресс-службе.