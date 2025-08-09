Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьный ранец

Роспотребнадзор до 4 сентября проводит Всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьников. Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Также круглосуточно работает Единый консультационный центр по номеру 8 800 555 49 43 — звонок бесплатный. Там уточнили, что на горячую линию продолжают поступать вопросы по выбору портфелей и ранцев.