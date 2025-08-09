В 2025 году в реестр террористов попали около 1,7 тысячи человек

Росфинмониторинг в первом полугодии 2025 года добавил в перечень террористов и экстремистов порядка 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве. За январь-июнь 2025 года в перечень внесено около 1,9 тысячи субъектов, включая более 1,7 тысячи физлиц и свыше 180 юрлиц.
В феврале текущего года Росфинмониторинг информировал, что в 2024 году в перечень были включены свыше 3 тысяч субъектов, из которых более 2 тысяч связаны с терроризмом и свыше 900 — с экстремизмом.
При этом за первое полугодие 2025 года из перечня исключено свыше 330 физлиц, что на 27 человек больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.
Ограничения для включённых в перечень включают запрет физическим и юридическим лицам взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Также запрещено использование финансовых услуг (кроме операций по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба).