Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС

В состав экипажа миссии Crew-10, помимо Пескова, входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониси. Они работали на борту МКС с марта 2025 года, выполняя научные и технические задачи.