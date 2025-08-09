Ричмонд
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС

После приземления Пескова встретят космонавт Сергей Прокопьев и медики Центра подготовки космонавтов.

Источник: Аргументы и факты

Пилотируемый корабль Crew Dragon с участием россиянина Кирилла Пескова отправился от Международной космической станции, сообщил «Роскосмос». Приводнение аппарата запланировано на 9 августа у побережья Калифорнии.

В состав экипажа миссии Crew-10, помимо Пескова, входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониси. Они работали на борту МКС с марта 2025 года, выполняя научные и технические задачи.

По информации госкорпорации, после приземления Пескова встретят космонавт Сергей Прокопьев и медики Центра подготовки космонавтов, которые проведут необходимое обследование и помогут экипажу адаптироваться после возвращения на Землю.

Ранее американский космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, с российским космонавтом Олегом Платоновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции.