Россиянам напомнили про уголовную ответственность за выращивание могильника

Выращивание на даче или приусадебном участке растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, грозит обернуться уголовным делом. К таким относится гармала обыкновенная, известная как могильник. Для статьи достаточно десяти и более кустов.

Источник: Life.ru

Перечень запрещённых к выращиванию растений указан в постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В списке запрещённых растений не только известные мак и конопля, но и экзотические виды, такие как голубой лотос, ипомея трёхцветная и роза гавайская. Также под запретом находятся турбина щитковидная, гармала обыкновенная, мимоза хостилис и шалфей предсказателей.

Если на даче или придомовой территории найдут одно из этих растений, владельцу грозит административный штраф. Выращивание растений в особо крупном размере может привести к более серьёзным последствиям, вплоть до реального тюремного заключения сроком до восьми лет.

Кстати, в августе дачникам рекомендуют сажать абсолютно законные пионы и дельфиниум. Какие ещё растения можно высаживать в последний месяц лета, читайте в нашем материале.