Россиянам напомнили про уголовную ответственность за выращивание могильника

Перечень запрещённых к выращиванию растений указан в постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В списке запрещённых растений не только известные мак и конопля, но и экзотические виды, такие как голубой лотос, ипомея трёхцветная и роза гавайская. Также под запретом находятся турбина щитковидная, гармала обыкновенная, мимоза хостилис и шалфей предсказателей.