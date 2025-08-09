На Камчатке за сутки зарегистрировали более 40 афтершоков

Новые афтершоки продолжают фиксироваться на Камчатке после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, за сутки было зарегистрировано 43 подземных толчка, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Отмечается, что один из них ощущался в населённых пунктах Камчатского края.
«Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
Из-за повышенной сейсмичности путешественникам рекомендовали не посещать Авачинский и Ключевской вулканы.
Напомним, сейсмологи назвали землетрясение, которое произошло 30 июля на Камчатке, сильнейшим с 1952 года. В результате подземных толчков южная часть полуострова сдвинулась почти на 2 метра.