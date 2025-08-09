Ричмонд
Юная россиянка установила мировой рекорд гимнастикой среди арктических льдов

Мария Рослякова, 16-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга, стала первой в мире атлеткой своего направления, выступившей на Северном полюсе. Подробностями столь значимого события поделилась ее тренер Анна Полунина.

«…Это выступление открыло новую страницу не только в истории гимнастики, но и в мировой рекордологии, в летописи самых необычных рекордов в книге рекордов России. Имя Марии Росляковой отныне связано с Северным полюсом навсегда», — подчеркнула Анна Полунина.

Она добавила, что достижение юной гимнастки уже было признано как специалистами «Реестра рекордов России», так и международной платформы регистрации рекордов INTERRECORD: Official Excellence.

Стоит отметить, что это не единственное важное событие в мире отечественного спорта текущего сезона. В конце июля Александр Мальцев завоевал сразу две золотые медали на мировых состязаниях по синхронному плаванию в Сингапуре.

