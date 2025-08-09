Ричмонд
Церемония прощания с Владимиром Сафроновым состоится 9 августа в Малом театре

Зрительский вход здания Исторической сцены Малого театра будет открыт для всех желающих проститься с артистом РФ.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 9 августа, в 11:00 по мск в здании Исторической сцены Малого театра, в Щепкинском фойе, состоится церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым. Соответствующая информация размещена на официальном сайте культурного учреждения.

«Прощание с народным артистом России Владимиром Алексеевичем Сафроновым состоится 9 августа в 11:00 в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра», — отмечается в сообщении.

Известно также, что зрительский вход будет открыт для всех желающих проститься с артистом. Сафронов пришел в труппу Малого театра уже зрелым мастером в 1972 году. На сцене этого культурного учреждения он сыграл около 60 ролей.

Как KP.RU писал ранее, Владимир Сафронов умер 5 августа 2025 года, на 85-м году жизни. Причиной его смерти могла стать остановка сердца, рассказала агентству ТАСС его дочь Юлия.