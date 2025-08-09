До +26 градусов ожидается в Иркутске 9 августа

— По области в этот день ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +21,+26 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов, — говорится в сообщении.