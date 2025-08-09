До +26 градусов ожидается в Иркутске 9 августа

До +24, +26 градусов ожидается в Иркутске в субботу, 9 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в иркутском гидрометцентре.
— По области в этот день ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +21,+26 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северо-восточный 7−12 м/с. Местами порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха прогреется до +18,+23 градусов.