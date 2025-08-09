Опубликован прогноз погоды на 9 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В субботу, 9 августа, в Красноярске ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12°C, и осадков не предвидится. Однако днем стоит подготовиться к кратковременному дождю и грозам.
Ветер юго-восточный, скорость которого составит 4−9 м/с, добавит свежести в теплый день, когда температура поднимется до +20…+22°C. Рекомендуем жителям быть готовыми к изменчивым погодным условиям и не забывать зонт!