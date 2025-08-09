Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 9 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ субботу, 9 августа, в Красноярске ожидается переменная облачность.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В субботу, 9 августа, в Красноярске ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12°C, и осадков не предвидится. Однако днем стоит подготовиться к кратковременному дождю и грозам.

Ветер юго-восточный, скорость которого составит 4−9 м/с, добавит свежести в теплый день, когда температура поднимется до +20…+22°C. Рекомендуем жителям быть готовыми к изменчивым погодным условиям и не забывать зонт!