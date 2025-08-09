Чревато эрозиями в желудке: Life.ru узнал у врача, для кого опасна вода с лимоном по утрам

Если гастрита нет, то, скорее всего, организм справится с таким напитком. По словам врача, это вредно только для тех, у кого уже есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно, если изначально кислотность повышена, а слизистая оболочка уже повреждена. В этом случае вода с лимоном вызовет жжение в животе и даже изжогу.