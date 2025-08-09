Вице-чемпионка РФ по легкой атлетике Якушина получила турецкое гражданство

Вице-чемпионка России по семиборью София Якушина сообщила, что получила гражданство Турции.
По словам 19-летней спортсменки, это решение продиктовано стремлением развивать карьеру, которая в спорте не отличается большой продолжительностью. При этом она подчеркнула, что сохраняет и российское гражданство.
Якушина планирует использовать новый паспорт для участия в отборе на Олимпийские игры 2028 года. Однако для этого ей предстоит получить официальное подтверждение спортивного гражданства Турции от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Ранее стало известно, что российская гребчиха Елена Орябинская сменила спортивное гражданство и будет выступать за Сербию.