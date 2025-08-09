Украинке отказали во въезде в РФ: вот в чем причина

Гражданке Украины отказали во въезде в РФ по причине прекращения общения с родителями из РФ в русскоязычных мессенджерах после начала специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные судебных документов, доступных РИА Новости.
Как следует из материалов, украинка с 2018 года легально проживает на территории РФ, обладает ВНЖ и постоянной регистрацией, состоит в браке с гражданином России.
На основе документов стало известно, что в ходе беседы с пограничниками выяснилось: родной брат женщины в настоящее время скрывается от призыва и мобилизации на Украине.
После этого гражданка Украины обратилась в суд с иском. Как следует из материалов, рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал оспариваемое решение правомерным и мотивированным, принятым в целях обеспечения безопасности РФ, в связи с чем в удовлетворении иска было отказано.
Ранее суд Петербурга расторг фиктивный брак петербуржца с украинкой. Заключение союза было необходимо женщине для получения в РФ ВНЖ.