Лукашенко: Поражение России на Украине недопустимо из-за ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что поражение России в конфликте на Украине исключено, поскольку оно обойдется слишком дорого всем сторонам, включая Соединенные Штаты.
Лукашенко подчеркнул, что Россия обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия, что делает ее поражение невозможным. В то же время он допустил поражение Украины и призвал к началу переговоров для урегулирования конфликта.
— Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном, — объяснил Лукашенко.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возврата территорий, перешедших под контроль России. При этом Украина готова к прекращению огня при условии отсутствия международного признания этих территорий. Издание отмечает, что Зеленский считает необходимым искать дипломатические пути для достижения соглашения.
Зарубежные СМИ также опубликовали пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом первый сценарий включает прекращение огня.