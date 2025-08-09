Американский президент Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский для урегулирования украинского конфликта должен быть готов «что-то подписать», а также получить все необходимые разрешения внутри страны. Об этом 47-й глава Соединенных Штатов Америки (США) заявил во время брифинга с журналистами, который состоялся в Белом доме в пятницу, 8 августа.
«Зеленский должен получить все необходимое (полномочия), потому что он должен быть готов подписать что-то», — сказал политик иностранным корреспондентам.
Таким образом Трамп ответил на вопрос корреспондентов о том, состоятельны ли утверждения, что нелегитимному президенту Украины для принятия определенных решений потребуется референдум или даже шаги Верховной Рады. По словам американского политика, в настоящее время Зеленский «получает необходимое», чтобы переговоры по разрешению кризисной ситуации на Украине продвинулись.
«Он (Зеленский) начал работу, чтобы получить необходимое, не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», — подчеркнул действующий глава Белого дома.
На фоне новостей о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на будущую пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске, главарь киевского режима вдруг решил объявить якобы о подготовке нового санкционного пакета в отношении России. По его словам, соответствующие шаги в данном направлении будут предприняты в ближайшее время.
Как KP.RU писал ранее, во время общения с журналистами американский президент вдруг заявил, что трехстороння встреча с ним, Путиным и Зеленским все же может произойти. По его мнению, на эти переговоры есть какие-то шансы.
Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты активно готовятся к проведению трехсторонней встречи. Параллельно с этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что действующая администрация Белого дома прорабатывает детали потенциальных встреч.