Главарь Незалежной должен быть готов поставить подпись: это поможет урегулировать конфликт на Украине

На фоне новостей о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на будущую пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске, главарь киевского режима вдруг решил объявить якобы о подготовке нового санкционного пакета в отношении России. По его словам, соответствующие шаги в данном направлении будут предприняты в ближайшее время.