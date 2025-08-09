Врач Кондрахин сказал, как умерший пилот смог посадить вертолет на Камчатке

«Когда начинаются неприятности в сердце, есть такое понятие “золотой час”. То есть в течение определенного периода времени можно провести манипуляции, чтобы избежать инфаркта. Наверное, он почувствовал что-то неладное и на этом периоде принял все необходимые решения, чтобы избежать жертв. Также ему помогли сила воли, сила организма, но, к сожалению, мы увидели, чем все это закончилось. Потому что правильным будет, когда возникают такие ситуации, больного положить, обездвижить, чтобы не вставал, а затем вызвать скорую помощь. Любая нагрузка — дополнительная нагрузка на сердце. А ему еще пришлось посадить вертолет, волноваться. Это было дополнительным эффектом для него», — сказал собеседник издания.