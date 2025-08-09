Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков возвращается с МКС

Утром 9 августа по красноярскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 отстыковался от Международной космической станции. Среди возвращающихся на Землю — 35-летний космонавт из Красноярского края Кирилл Песков.
Планируется, что спускаемая капсула приводнится у побережья Калифорнии около 22:33 (по красноярскому времени). Экипаж встретят специалисты, включая российского космонавта Сергея Прокопьева и медиков из Центра подготовки космонавтов.
Напомним, Песков — первый представитель Красноярского края в российском отряде космонавтов. Он родился в Кызыле, но большую часть жизни провел в Назарово, где окончил школу № 14. После учебы в Ульяновском авиационном институте работал пилотом, а в 2018 году был зачислен в отряд «Роскосмоса». Его путь к первому космическому полету занял семь лет.
Вместе с россиянином на Землю возвращаются астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японский космонавт Такуя Ониси. Экипаж работал на МКС около пяти месяцев, с марта этого года.