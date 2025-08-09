Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков возвращается с МКС

Напомним, Песков — первый представитель Красноярского края в российском отряде космонавтов. Он родился в Кызыле, но большую часть жизни провел в Назарово, где окончил школу № 14. После учебы в Ульяновском авиационном институте работал пилотом, а в 2018 году был зачислен в отряд «Роскосмоса». Его путь к первому космическому полету занял семь лет.