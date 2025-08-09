Губернатор Аляски Данливи приветствовал решение провести в штате саммит РФ и США

Губернатор Аляски Майк Данливи приветствует решение провести саммит России и США на территории штата. Об этом политик заявил в социальной сети Х.
«Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал он в посте.
Напомним, что личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске. Дату и места проведения переговоров подтвердили как американский политик, так и помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым политиком в истории среди лидеров России, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один российский глава не ступал на территорию этого штата.