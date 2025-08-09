Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Аляски Данливи приветствовал решение провести в штате саммит РФ и США

Владимир Путин станет первым политиком в истории среди лидеров России, кто посетит Аляску.

Губернатор Аляски Майк Данливи приветствует решение провести саммит России и США на территории штата. Об этом политик заявил в социальной сети Х.

«Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал он в посте.

Напомним, что личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске. Дату и места проведения переговоров подтвердили как американский политик, так и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым политиком в истории среди лидеров России, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один российский глава не ступал на территорию этого штата.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше